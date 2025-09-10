ECONOMIE
Italiaan Pellizzari verrast met zege in bergrit Vuelta

Sport
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 17:36
ALTO DE EL MORREDERO (ANP) - De Italiaan Giulio Pellizzari heeft woensdag de zeventiende etappe van de Vuelta gewonnen. Het was een rit met een aankomst bergop op de top van de Alto de El Morredero, een steile klim van bijna 9 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5 procent. Voor de 21-jarige Pellizzari, die uitkomt voor de ploeg Red Bull - Bora-hansgrohe, was het zijn eerste profzege.
Kort achter de ritwinnaar sprintte de Brit Tom Pidcock naar de tweede plaats, voor de Australiër Jai Hindley, de Deense klassementsleider Jonas Vingegaard en zijn eerste belager João Almeida uit Portugal. Pellizzari is de leider van het jongerenklassement.
Donderdag volgt een individuele tijdrit over ruim 27 kilometer in en rond Valladolid. De Vuelta eindigt zondag in Madrid.
