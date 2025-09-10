VS bieden ambtenaren beloning voor kostenbesparende ideeën

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering biedt federale ambtenaren sinds woensdag een beloning tot 10.000 dollar voor ideeën die leiden tot kostenbesparingen. Vooralsnog kunnen alleen medewerkers van het ministerie van Financiën hun plannen indienen.

Als de ideeën worden goedgekeurd, ontvangt de medewerker in principe 1 procent van de besparingen, met een maximum van 10.000 dollar.

Volgens financiënminister Scott Bessent kan deze aanpak breder worden toegepast binnen de overheid. "We kijken ernaar uit om met onze partners binnen de regering-Trump samen te werken om ervoor te zorgen dat elke belastingdollar verstandig en efficiënt wordt besteed", aldus Bessent in een verklaring.

Het betrekken van federale ambtenaren bij kostenbesparingen is niet nieuw. Onder voormalig president Barack Obama werden zij ook beloond, toen met een ontmoeting met de president.