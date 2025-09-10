Eén aminozuur weglaten verlengde levensduur muizen met 33 procent

Door slechts één bouwsteentje van eiwitten te minderen, leven muizen maar liefst 33 procent langer. Wetenschappers van de Universiteit van Wisconsin ontdekten dit bij muizen op middelbare leeftijd, en het verbeterde niet alleen hun leeftijd, maar ook hun gezondheid.

Eerdere onderzoeken keken vooral naar minder eiwitten in het algemeen, maar deze studie zoomde in op isoleucine. Dat is één van de twintig essentiële aminozuren, de bouwstenen die je lichaam niet zelf maakt en uit eten moet halen. Door alleen dit te beperken, kregen ze betere resultaten dan met bredere diëten.

Het experiment startte toen de muizen zes maanden oud waren, wat bij mensen gelijkstaat aan dertig jaar. Dat is goed nieuws, want het betekent dat je niet je hele leven streng hoeft te diëten. Later beginnen kan nog werken. De muizen kregen 67 procent minder isoleucine, terwijl de rest van hun eten hetzelfde bleef.

Mannetjesmuizen plukten de meeste vruchten: hun gemiddelde levensduur schoot van 600 naar 800 dagen. Bij vrouwtjes waren de resultaten in mindere mate merkbaar, met een meer gematigde plus van 7 procent.

Ook levenskwaliteit stijgt

Maar het ging verder dan alleen ouder worden. Deze muizen bleven slanker, ondanks dat ze meer aten en hun stofwisseling werd een vetverbrandingsmachine. Ze hadden stabielere bloedsuikers, meer energie en scoorden beter op tests voor kracht en balans.

De studie gebruikte muizen met diverse genen, net als bij mensen, in plaats van standaard labmuizen. Dat maakt de resultaten sterker en breder toepasbaar. Alle genetische varianten hadden baat, dus het lijkt niet afhankelijk van specifieke genen.

Voor je nu isoleucine uit je menu schrapt: doe dat niet zomaar thuis. Dit aminozuur zit in vlees, vis, eieren en zuivel. Te weinig kan leiden tot eiwittekorten en andere problemen. De onderzoekers werken aan pillen die het effect nabootsen, zonder dieetgedoe. De volgende stappen zijn tests op apen en dan mensen.