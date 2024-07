Vliegtuigje neergestort op A58 in Noord-Brabant (update)

Op de A58 is woensdagmiddag een vliegtuig neergestort op de weghelft vanuit Breda richting Roosendaal. Dat meldt de Veiligheidsregio. Het gaat vermoedelijk om een kleiner vliegtuigmodel.

De rookpluim was in de wijde omtrek te zien. Op dit moment is er geen rook meer te zien. De snelweg is nog altijd bezaaid met brokstukken. Er zijn ook sporen van de crash in de berm naast de weg te zien.

Volgens sommige berichten gaat het om een Aquila A210, slechts de piloot zou aan boord zijn geweest. Bij de crash is hij omgekomen volgens plaatselijke media. De Aquila is een tweepersoons licht vliegtuig.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waarom het toestel is neergestort, meldt de Veiligheidsregio. Veel hulpdiensten zijn ter plaatse.

De snelweg A58 is afgesloten vanwege de brokstukken.

Meerdere mensen hebben het vliegtuig zien neerstorten. Walter stond zo'n honderd meter verderop toen hij iets omlaag zag komen. "Ik zag iets een draai maken en naar beneden gaan. Het lijkt wel een klein vliegtuig, dacht ik nog. Toen het was gevallen zag ik plotseling een vuurbal en daarna rook", zegt hij tegen het Brabants Dagblad