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Italiaanse sprinter Milan boekt tweede ritzege op rij in Polen

Sport
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 16:46
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SZCZECIN (ANP) - Jonathan Milan heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaan van Lidl-Trek was na 150 kilometer tussen Międzyzdroje en Szczecin de beste in de massasprint, nadat hij ook al de eerste rit in de sprint had gewonnen. De Fransman Paul Magnier werd tweede en Matteo Malucelli uit Italië werd derde.
In de nagenoeg vlakke etappe werden de laatst overgebleven vluchters, Jonas Rutsch uit Duitsland en Dries De Bondt uit België, met nog 15 kilometer te gaan teruggepakt. Het peloton ging na een viaduct met grote snelheid de laatste kilometer in, waarin nog een scherpe bocht volgde. Na de bocht zette Milan zijn sprint in en won hij met ruime voorsprong. Maikel Zijlaard eindigde als zevende.
In de Ronde van Polen volgt woensdag opnieuw een etappe met kansen voor de sprinters.
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