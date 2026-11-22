BERINGEN (ANP/BELGA) - Veldrijdster Sara Casasola heeft een uitstekend weekend beleefd. De Italiaanse schreef zondag de BE-Mine Cross van Beringen, de derde wedstrijd uit de X2O Badkamers Trofee, op haar naam. Zaterdag won Casasola al de HG Cross in Lokeren.

De Nederlandse Lucinda Brand eindigde zondag op 24 seconden achterstand als tweede. Zaterdag finishte ze ook als tweede, toen ruim een halve minuut achter Casasola.

In het klassement van de X2O Badkamers Trofee blijft Brand leidster. Ze heeft 41 seconden voorsprong op Casasola en 5.44 minuut op Denise Betsema, die zondag vijfde werd.