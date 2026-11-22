UTRECHT (ANP) - De werkzaamheden aan de Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht zijn eerder klaar dan gepland, meldt Rijkswaterstaat. Aanvankelijk zou de brug richting Arnhem tot dinsdagochtend dicht zijn, maar door een voorspoedig verloop gaat hij maandag om 05.00 uur weer open.

Vorig jaar bleek dat de hoofdliggers van de brug vervormd waren. Voor het herstel heeft de wegbeheerder twee weekenden vrijgemaakt.

Aangezien de werkzaamheden technisch complex zijn, heeft Rijkswaterstaat in de planning rekening gehouden met risico's en onverwachte tegenvallers. Over een kleine twee weken gaat de brug zoals eerder gemeld, opnieuw dicht van vrijdagavond 4 december tot dinsdagochtend 8 december. Deze planning blijft vooralsnog ongewijzigd.

Dagelijks rijden er volgens Rijkswaterstaat circa 110.000 voertuigen op de A12 richting Arnhem ter hoogte van de Galecopperbrug.