Italiaanse volleybalsters grijpen voor het eerst goud

PARIJS (ANP) - De Italiaanse volleybalsters hebben voor het eerst in de geschiedenis olympisch goud veroverd. De nummer 1 van de wereld, die in de poulefase Nederland met 3-0 versloeg, won in de finale overtuigend in drie sets van de Verenigde Staten (25-18, 25-20, 25-17). Italië bleef in de kwartfinale tegen Servië en de halve finale tegen Turkije ook al zonder setverlies.

De finale duurde 1 uur en 13 minuten. Speelster van de wedstrijd was Paola Egonu. Zij maakte 22 punten.

Het brons ging zaterdag naar Brazilië, dat in drie sets won van Turkije (25-21, 27-25, 22-25, 25-15).