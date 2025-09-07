ECONOMIE
Italiaanse volleybalsters voor tweede keer wereldkampioen

Sport
door anp
zondag, 07 september 2025 om 18:01
BANGKOK (ANP) - De Italiaanse volleybalsters zijn voor de tweede keer wereldkampioen geworden. In de Thaise hoofdstad Bangkok versloeg de olympisch kampioen van Parijs in de finale Europees kampioen Turkije in vijf sets: 3-2 (25-23 13-25 26-24 19-25 15-8). Het brons ging naar Brazilië, dat Japan versloeg in vijf sets.
Italië was eerder wereldkampioen in 2002. In 2018 verloren de Italiaanse volleybalsters de finale van Servië. Voor Turkije was het de eerste finaleplaats.
Nederland werd uitgeschakeld in de kwartfinales door Japan en eindigde op basis van de eerdere WK-wedstrijden als zesde. In de achtste finales versloeg de ploeg van bondscoach Felix Koslowski titelverdediger Servië.
