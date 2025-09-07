ECONOMIE
Opnieuw val in Vuelta door pro-Palestijnse demonstrant

Sport
door anp
zondag, 07 september 2025 om 18:06
anp070925095 1
MONFORTE DE LEMOS (ANP/DPA) - Een pro-Palestijnse demonstrant heeft zondag in de vijftiende etappe van de Vuelta een val veroorzaakt. De man, die een Palestijnse vlag bij zich droeg, rende ruim 50 kilometer voor de finish de weg op en struikelde. Op tv-beelden was te zien dat twee renners onderuitgingen, een van hen was de Spanjaard Javier Romo.
De Vuelta heeft vrijwel dagelijks te maken met protesten tegen de gewelddaden van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen. Om die reden kon er in de elfde etappe in Bilbao zelfs niet worden gefinisht. De demonstranten richten zich tegen de deelname van de ploeg Israel - Premier Tech aan de Spaanse rittenkoers. De ploeg wordt bewaakt en paste het tenue aan waarop het woord Israel nu ontbreekt.
De organisatie sprak via technisch directeur Kiko García de wens uit dat de ploeg zich zou terugtrekken om de verstoringen van zijn koers te beëindigen. Daar voelt het door de Canadees-Israëlische zakenman Sylvan Adams geleide team vooralsnog niets voor.
