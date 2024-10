Twee vast rondom MediaMarkt-geweld, politie: actie geen goed idee

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen opgepakt rondom het MediaMarkt-geweld in Rotterdam, meldt de politie. Een 37-jarige man is opgepakt voor het bedreigen van een hondengeleider, een 21-jarige man voor het niet opvolgen van een bevel van de politie. Volgens de woordvoerder was de politie niet op de hoogte van de actie.

"Wij hebben er als politie niks over gehoord", schetst de woordvoerder, die zegt dat ze de actie niet hadden kunnen verbieden. "Maar we hadden wel kunnen zeggen dat dit geen goed idee was." Dat komt volgens de woordvoerder doordat het in de nacht heel druk is in het gebied bij het Binnenwegplein, waar horeca te vinden is. "Zaterdagnacht zijn weinig mensen nog nuchter."