Jiya klopt Bol en Klaver en loopt olympische limiet op 200 meter

HENGELO (ANP) - Atlete Tasa Jiya heeft tijdens de NK in Hengelo voldaan aan de olympische limiet op de 200 meter. De 26-jarige sprintster klopte 400 meter-specialisten Lieke Klaver en Femke Bol en liep met een persoonlijk record van 22,62 als enige onder de Nederlandse limiet van 22,70. Klaver werd tweede (22,72), voor Bol (22,80).

Meervoudig wereldkampioene Bol wacht zo nog altijd op haar eerste nationale titel outdoor. In het interview bij de baan toonde ze zich wel tevreden met haar tijd, een persoonlijk record. "De 200 is altijd wel redelijk kort, maar wel leuk. Ik wilde gewoon volle bak rennen om te kijken waar we staan."

Het persoonlijk record van Jiya stond op 22,67 van vorig jaar tijdens de WK in Boedapest. Vrijdag veroverde ze ook al de nationale titel op de 100 meter met een persoonlijk record.

Adigida

Bij de mannen sprintte Onyema Adigida naar de titel op de 200 meter in 20,35. Het zilver ging naar Liemarvin Bonevacia (20,43), specialist op de 400 meter.

Tom Egbers won de Nederlandse titel speerwerpen met een afstand van 80,36 meter. Daarmee was hij pas de derde Nederlander ooit die boven de 80 meter kwam.

Amels

Douwe Amels veroverde zijn 21e nationale titel bij het hoogspringen (2,16 meter). Hij was indoor tien keer de beste van het land en outdoor nu elf keer.

Polsstokhoogspringer Menno Vloon pakte zijn zevende NK-titel outdoor met een kampioenschapsrecord van 5,84 meter.

Volgend weekend meldt een belangrijk deel van de atleten zich weer in Hengelo voor de FBK Games.