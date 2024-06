Teleurgestelde Norris 'had meer verwacht' van Verstappen

SPIELBERG (ANP/DPA) - Formule 1-coureur Lando Norris was teleurgesteld na zijn uitvallen in de Grote Prijs van Oostenrijk. De Brit van McLaren liet weten dat hij meer had verwacht van Verstappen, die bij een inhaalactie van Norris met de Red Bull tegen de McLaren aanreed. Verstappen kreeg voor het incident een tijdstraf van tien seconden.

"Ik heb mijn best gedaan en weet niet wat ik anders had moeten doen", zei Norris bij Viaplay. "Het was een goed gevecht. Het was spannend en op het randje. Ik zou het de volgende keer niet anders doen."

Tegen andere media zei Norris dat hij teleurgesteld was. "Ik had meer van Max verwacht. Het was onvoorzichtig." Op de vraag of hij excuses van Verstappen verwacht zei Norris dat het aan Verstappen is om iets te zeggen.

De wereldkampioen, die bevriend is met de McLaren-coureur, vond dat hij niets verkeerd had gedaan en dat de straf voor het bewegen van de wagen tijdens het remmen niet klopte. "We zullen erover praten, maar misschien niet vandaag", reageerde Verstappen.