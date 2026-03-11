Jones wil bondscoach blijven en talentvolle honkballers helpen

MIAMI (ANP) - Andruw Jones wil ondanks een mislukte World Baseball Classic verder als bondscoach van de honkballers van het Nederlands Koninkrijksteam. "Er komen zoveel talenten aan. Ik wil ze helpen", zei hij in het stadion van Miami Marlins, waar het uitgeschakelde Oranje ook het laatste groepsduel met Israël verloor: 6-2.

Jones en zijn internationals eindigden teleurstellend als vierde in de poule. De Dominicaanse Republiek en Venezuela plaatsten zich voor de kwartfinales. Zij wonnen afgelopen week overtuigend van Oranje (12-1 en 6-2), dat alleen Nicaragua versloeg (4-3).

De 48-jarige Jones werd door de honkbalbond aangesteld om het Koninkrijksteam tijdens de WBC te leiden. Evert-Jan 't Hoen deed tijdelijk een stapje terug voor hem, maar maakte wel deel uit van de technische staf van Oranje in Miami. Als het aan Jones ligt, blijft hij eindverantwoordelijk voor de honkballers.

"Wat mij betreft blijft het hier niet bij. Er zullen wel gesprekken met de bond volgen en dan zien we wel", zei Jones, die achttien jaar was toen hij doorbrak in de Major League.