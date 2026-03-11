ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jones wil bondscoach blijven en talentvolle honkballers helpen

Sport
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 5:01
anp110326003 1
MIAMI (ANP) - Andruw Jones wil ondanks een mislukte World Baseball Classic verder als bondscoach van de honkballers van het Nederlands Koninkrijksteam. "Er komen zoveel talenten aan. Ik wil ze helpen", zei hij in het stadion van Miami Marlins, waar het uitgeschakelde Oranje ook het laatste groepsduel met Israël verloor: 6-2.
Jones en zijn internationals eindigden teleurstellend als vierde in de poule. De Dominicaanse Republiek en Venezuela plaatsten zich voor de kwartfinales. Zij wonnen afgelopen week overtuigend van Oranje (12-1 en 6-2), dat alleen Nicaragua versloeg (4-3).
De 48-jarige Jones werd door de honkbalbond aangesteld om het Koninkrijksteam tijdens de WBC te leiden. Evert-Jan 't Hoen deed tijdelijk een stapje terug voor hem, maar maakte wel deel uit van de technische staf van Oranje in Miami. Als het aan Jones ligt, blijft hij eindverantwoordelijk voor de honkballers.
"Wat mij betreft blijft het hier niet bij. Er zullen wel gesprekken met de bond volgen en dan zien we wel", zei Jones, die achttien jaar was toen hij doorbrak in de Major League.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

Loading