Onlinebank Revolut kreeg het afgelopen jaar de helft meer klanten

LONDEN (ANP) - Het aantal klanten van onlinebank Revolut in Nederland is het afgelopen jaar met de helft gestegen. De bank heeft in ons land inmiddels 1,5 miljoen particuliere klanten, meldt het bedrijf. Een jaar geleden tikte Revolut nog de 1 miljoen aan.

Revolut verwacht de komende jaren meer nieuwe klanten erbij te krijgen. Nicolas Moalic, hoofd groei bij Revolut in onder meer de Benelux, denkt dat de bank voor het einde van 2027 de 2 miljoen bereikt. "We hebben een sterk groeitempo in Nederland. Momenteel zijn we qua downloads de snelst groeiende bank", zegt hij tegen het ANP.

De onlinebank wil in Nederland meer klanten aantrekken door bijvoorbeeld kredieten te gaan aanbieden. Op dit moment loopt een proef met het aanbieden van hypotheken in Litouwen en het is de bedoeling dat Nederlandse klanten later ook een hypotheek via de onlinebank kunnen aanvragen. Wanneer dit mogelijk wordt, is volgens Moalic nog onbekend.

Grootste bank

Hoeveel de bank investeert om te groeien in Nederland, wil hij niet kwijt. Op de lange termijn wil Revolut de grootste bank van Nederland worden qua aantal klanten. Revolut verwacht dat dit over ruim tien jaar het geval kan zijn.

ING is nu de grootste bank van Nederland. Die bank heeft volgens de website ongeveer acht miljoen particuliere klanten in ons land.

Hoofdbank

Daarnaast wil Revolut de hoofdbank worden voor meer Nederlandse klanten. Ongeveer 60 procent van de 1,5 miljoen klanten gebruikt hun bankrekening bij Revolut maandelijks, aldus Moalic.

Grote banken kregen eerder de kritiek dat zij hun spaarrentes maar beperkt opschroefden nadat de Europese Centrale Bank (ECB) de rentetarieven in de eurozone in rap tempo had verhoogd. Kleinere banken bewogen meer mee met het rentebeleid. Moalic beweert dat Revolut dit blijft doen als de ECB de rente weer verhoogt, ook als de onlinebank de grootste van Nederland wordt. Op dit moment liggen de spaarrentes bij Revolut tussen de 1 procent en 2,5 procent.