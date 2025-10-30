Novo Nordisk doet miljardenbod op obesitas-start-up Metsera

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Deense farmacieconcern Novo Nordisk, bekend van de diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy, heeft een ongevraagd bod gedaan op branchegenoot Metsera. Novo Nordisk doet een bod van 6,5 miljard dollar en overtreft daarmee de bieding van de Amerikaanse concurrent Pfizer.

Het voorstel wordt momenteel beoordeeld door de raad van bestuur van Metsera, een Amerikaanse start-up die experimentele medicijnen ontwikkelt voor gewichtsverlies en obesitasbehandelingen. De aandelen van dit bedrijf zijn dit jaar bijna verdrievoudigd, waardoor de beurswaarde ongeveer 5,5 miljard dollar bedraagt.

De jaaromzet van de totale markt voor obesitasmedicatie wordt tegen 2030 geschat op 100 miljard dollar, waardoor grote farmaceuten kleinere bedrijven met veelbelovende behandelingen willen inlijven. Novo Nordisk kampt al geruime tijd met groeiende concurrentie, terwijl de beurskoers onder druk staat.