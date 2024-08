Jubobond gaat teleurstellend verlopen Spelen grondig evalueren

NIEUWEGEIN (ANP) - De Nederlandse judobond (JBN) komt met een grondige evaluatie naar aanleiding van de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Parijs. Algemeen directeur Rob Geleijnse wil echter geen overhaaste conclusies trekken.

De Nederlandse judoka's sloten het olympische toernooi af zonder medailles. De judoploeg won voor het laatst geen enkele plak op de Spelen van 1984 in Los Angeles. "De judoresultaten zijn ver verwijderd gebleven van onze doelstellingen en ambities. Dat is te betreuren en vraagt om grondige evaluatie. Die zal de bond dan ook zeker laten uitvoeren, in samenspraak met alle betrokkenen", schrijft Geleijnse op de website van de judobond.

De directeur snapt dat voor velen de verleiding groot is om direct verklaringen te zoeken en oorzaken aan te wijzen. "Er zijn twee redenen waarom wij daar niet in meegaan", schrijft hij. "Ten eerste is het van belang om niet vanuit emotie overhaast oorzaken en schuldigen aan te wijzen. Effectiever is het ons inziens om tijd te maken - ná de Spelen - voor een grondig zelfonderzoek waarbij alles op tafel komt. Ten tweede is het niet meer dan fatsoenlijk om nu, hier in Parijs, bewust de ruimte te laten aan de successen van anderen."