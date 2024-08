Springruiter Van der Vleuten pakt na Tokio ook in Parijs brons

VERSAILLES (ANP) - Springruiter Maikel van der Vleuten heeft op de Olympische Spelen van Parijs een bronzen medaille veroverd. Dat deed de ruiter uit Someren met zijn toppaard Beauville Z in een barrage met in totaal drie paarden.

Onder toeziend oog van prinses Amalia maakte Van der Vleuten één springfout. De Duitser Christian Kukuk was met Checker 47 foutloos en daarmee goed voor goud. De Zwitser Steve Guerdat maakte met Dynamix de Belhème ook een fout, maar was sneller dan de Nederlander.

Van der Vleuten veroverde drie jaar geleden in Tokio ook het brons. In 2012 pakte hij in Londen het zilver in de landenwedstrijd.