Relmuis veroorzaakte stroomstoring luchthaven Frankfurt

FRANKFURT (ANP/DPA) - De stroomstoring op de luchthaven van Frankfurt in de nacht van maandag op dinsdag is veroorzaakt door een relmuis. Het knaagdier heeft voor kortsluiting gezorgd in een middenspanningsstation, meldt energiebedrijf Syna. De muis heeft het voorval niet overleefd en werd dood aangetroffen naast een aangevreten kabel.

De stroomstoring trof vooral vertrekhal 1, die met name wordt gebruikt voor vluchten van Lufthansa. Omstreeks 03.30 uur was de storing verholpen, om 05.00 uur kon de reguliere operatie worden hervat. Volgens luchthavenuitbater Fraport moeten reizigers gedurende de dag nog wel rekening houden met vertragingen en annuleringen. Dinsdagochtend werden elf geschrapte vluchten aangekondigd.

Fraport heeft ongediertebestrijders in dienst, maar volgens de uitbater kunnen incidenten zoals deze nooit volledig worden uitgesloten.