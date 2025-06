Judoka Kamps mist bronzen plak op WK Boedapest

BOEDAPEST (ANP) - Judoka Marit Kamps is er niet in geslaagd een bronzen medaille te winnen op de WK in Boedapest in de klasse boven 78 kilogram. De Nederlandse was in de strijd om het eremetaal niet opgewassen tegen de Zuid-Koreaanse Lee Hyeonji. Kamps lag na twee minuten op haar rug na een heupzwaai en verloor op ippon.

Op de EK in april in Montenegro greep Kamps ook al naast een bronzen medaille en moest ze het stellen met de vijfde plaats.

De 24-jarige Kamps begon haar toernooi met winst tegen de Russin Mariia Ivanova, versloeg daarna de Servische Milica Zabic en vervolgens Emma-Melis Aktas uit Estland. In de halve finales verloor ze van de Japanse Mao Arai.