ArcelorMittal trekt Duits plan voor schoner staal in

LUXEMBURG (ANP) - Staalconcern ArcelorMittal zegt niet meer te investeren in installaties voor schoner staal in de Duitse plaatsen Bremen en Eisenhüttenstadt. Het is volgens het bedrijf moeilijk om er voldoende geld mee te verdienen, zelfs met honderden miljoenen euro's steun van de Duitse overheid. In Nederland is Tata Steel in gesprek met Den Haag over steun voor dezelfde soort installaties als ArcelorMittal zou bouwen in Duitsland.

ArcelorMittal had plannen om staal te maken met elektrische vlamboogovens en een op waterstof of aardgas draaiende DRI-oven. Daarvoor had de Duitse regering 1,3 miljard euro aan financiële steun toegezegd. Voor die overheidsbijdrage had ArcelorMittal in juni met de bouw moeten beginnen, maar het concern zegt dat niet te kunnen doen. De concurrentie van goedkoper staal van buiten de Europese Unie is volgens het concern zo groot dat de staalindustrie in Europa al onder druk staat zonder extra kosten voor vergroening.