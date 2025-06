Premier Irak overlegt over nucleaire dreiging in buurland Iran

BAGDAD (ANP/DPA) - De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani heeft met deskundigen overlegd over het gevaar dat de Israëlische aanvallen op Iran voor een nucleaire ramp zorgen. Het was een beraad van "de crisisstaf voor radiologische en nucleaire noodsituaties" met als thema: hoe goed is Irak hierop voorbereid?

Er is volgens de officiële berichten vastgesteld dat er in Irak nog nergens meer straling is gemeten. De deskundigen achten het ook nu niet waarschijnlijk dat een groot probleem in een aangevallen Iraanse nucleaire faciliteit meteen grote risico's voor Irak betekent.

Irak en Iran hebben een grens van ongeveer 1600 kilometer. Grote Iraakse steden liggen relatief dicht bij de grens met Iran, Bagdad 120 kilometer van de grens, Basra 20 kilometer en Arbil 100 kilometer.