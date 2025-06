Judoka Kamps naar halve finale op WK

BOEDAPEST (ANP) - Judoka Marit Kamps staat in de halve finale van de WK in Boedapest. Ze was ook te sterk voor Emma-Melis Aktas uit Estland in de klasse boven 78 kilogram.

De 24-jarige Kamps won eerder op de WK van de Russin Marija Ivanova (yuko) en de Servische Milica Zabic (ippon). De Japanse Mao Arai is na 18.00 uur haar tegenstandster in de halve finale.

Karen Stevenson kan nog maximaal brons pakken in de klasse boven 78 kilogram. Ze verloor in de kwartfinale van de Française Romane Dicko (ippon), die eerder dit jaar voor de vijfde keer de Europese titel won.

Herkansingen

De 31-jarige Stevenson had daarvoor gewonnen van Adiyasuren Amarsaikhan uit Mongolië (ippon) en Hilal Öztürk uit Turkije (yuko). Stevenson strijdt nu verder in de herkansingen in de hoofdstad van Hongarije.

Voor Jur Spijkers zijn de WK na één wedstrijd alweer voorbij. De Europees kampioen van 2022 verloor op ippon van Muzaffarbek Toerobojev uit Oezbekistan in de klasse boven 100 kilogram.