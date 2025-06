Verdwijnt de scriptie door AI? "We geven diploma's weg aan chatbots"

Studenten laten hun scriptie schrijven door een chatbot en dus kun je de scriptie net zo goed opheffen, stellen experts in het AD.

Docent en AI-expert Tom Naberink (34) vroeg duizenden leraren of ze denken dat ze nog op betrouwbare wijze toetsen. En wat bleek: "Er is niemand die dat nog denkt. We geven op dit moment diploma’s weg aan chatbots en iedereen weet het.”

Vroeger was een scriptie een hele kluif: maanden ploeteren om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een onderzoek uit te voeren en te beschrijven. Nu is het een paar muisklikken en ChatGPT of Claude maakt dat verslag voor je.

Vorig jaar liet Naberink ChatGPT een scriptie maken, die aan alle eisen voldeed, en dat ging prima. "Dat is het hoogst haalbare in het onderwijs. Als dat met kunstmatige intelligentie kan, dan weet je dat alle geschreven toetsen niet meer houdbaar zijn.”

Hoofddocent Marcel Mutsaars, ook werkzaam aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), is het met Naberink eens. "Als je heel eerlijk bent, dan geven wij al twee jaar heel veel studiepunten en zelfs diploma’s weg aan iets waarvan je eigenlijk vrij zeker kunt zeggen dat het voor een belangrijk deel helemaal niet door studenten zelf is gedaan.”