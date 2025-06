Rusland en Oekraïne ruilen opnieuw krijgsgevangenen uit

KYIV (ANP/AFP) - Rusland en Oekraïne hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgewisseld. Beide zijden maken melding van de gevangenenruil, maar hoeveel personen het precies betreft, is niet bekend.

De ruil is onderdeel van de deal die de twee oorlogvoerende landen begin deze maand in Istanbul sloten. Ze gingen toen akkoord om elk duizend krijgsgevangenen aan elkaar over te dragen die ziek, gewond of jonger dan 25 waren.

Volgens Kyiv waren de meesten in de eerste maanden na de Russische invasie in 2022 gevangengenomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky laat op X weten dat het doel is om alle Oekraïners vrij te krijgen.