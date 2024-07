Judoka Tsjakadoea na eerste partij uitgeschakeld in Parijs

PARIJS (ANP) - Judoka Tornike Tsjakadoea is op de Olympische Spelen in Parijs al in zijn eerste partij uitgeschakeld. De 27-jarige Fries met Georgische roots verloor in de klasse tot 60 kilogram van de Kazach Yeldos Smetov. Na een derde straf voor passiviteit in de verlenging (golden score) was het klaar voor de Nederlander in de Arena Champs-de-Mars aan de voet van de Eiffeltoren.

Smetov was geen onbekende van Tsjakadoea. De Kazach hield hem op de vorige Spelen in Tokio van een medaille af. Tsjakadoea was daar na de herkansingen doorgedrongen tot de strijd om het brons.