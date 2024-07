Skateboarden uitgesteld om slecht weer in Parijs

PARIJS (ANP) - Het olympische skateboardtoernooi voor mannen is uitgesteld om het slechte weer in Parijs. De mannen zouden zaterdag in actie komen op het onderdeel street, maar het onderdeel is verplaatst naar maandag.

Het is al vanaf vrijdagmiddag druilerig in Parijs, waar vrijdagavond de openingsceremonie grotendeels in de regen plaatsvond.

Aan het skateboarden bij de mannen doen geen Nederlanders mee. De vrouwen zijn zondag aan de beurt. Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving doen mee namens Nederland.