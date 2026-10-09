Judoka Van Heemst verliest duel om brons bij WK-debuut

BAKOE (ANP) - Judoka Yael van Heemst is er op de WK judo in Bakoe niet in geslaagd om de eerste medaille voor Nederland te winnen. De 24-jarige WK-debutante verloor de strijd om het brons in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse Anna Monta Olekin. Het duel was binnen 2 minuten beslist op ippon.

Van Heemst won haar eerste WK-partij van de Poolse Eliza Wróblewska en rekende vervolgens af met de Venezolaanse Elvismar Rodríguez. In de kwartfinale verloor ze van Yelyzaveta Lytvynenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, waardoor ze was veroordeeld tot de herkansingen. Daarin versloeg de Nederlandse Beatriz Freitas uit Brazilië.

Nederland is met elf judoka's actief op het toernooi in Azerbeidzjan. Joanne van Lieshout was woensdag net als Van Heemst dicht bij een medaille. In de klasse tot 63 kilogram verloor de Europees kampioene de strijd om de derde plaats van Enkhriilen Lkhagvatogoo uit Mongolië.

In de ochtendsessie van vrijdag strandde Marit Kamps in de klasse tot 78 kilogram in de tweede ronde tegen de Japanse Kurena Ikeda. Simeon Catharina moest in de klasse tot 100 kilogram na een verloren kwartfinale naar de herkansingen. Daarin bleek de Oezbeek Toelkinbek Toerdiev te sterk. In diezelfde gewichtsklasse strandde Michael Korrel in de achtste finales.