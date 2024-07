Judoka Van Lieshout na nederlaag geveld door migraine-aanval

PARIJS (ANP) - Judoka Joanne van Lieshout is na haar verrassende vroege uitschakeling op de Olympische Spelen van Parijs geveld door een migraine-aanval. Dat zei haar coach Garmt Zijlstra kort na de nederlaag van de 21-jarige regerend wereldkampioene in de klasse tot 63 kilogram. Van Lieshout verslapte heel even in de slotfase van haar partij tegen de Zuid-Koreaanse Kim Jisu en moest een waza-ari incasseren.

"Ze heeft hoofdpijn en ziet vlekken. Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt bij haar, ook al weten we dat ze diabetes heeft", zei Zijlstra. "Ik kan niet zo goed vertellen wat er precies fout ging op de mat, want Joannes gezondheid is het belangrijkste. Ik wilde haar zo snel mogelijk in de medische post hebben."