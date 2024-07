Oekraïne nodigt Chinese minister uit voor bezoek

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense regering heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi uitgenodigd voor een bezoek aan het land. Beijing is "geïnteresseerd" in het voorstel, meldt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

"We zijn bereid om minister Wang Yi in Oekraïne te verwelkomen, zodat hij met eigen ogen de gevolgen van de Russische agressie tegen ons land kan zien", zei de woordvoerder. Die verklaarde ook dat Kyiv "diepgaandere bilaterale gesprekken" met Wang wil voeren over een aantal bilaterale, regionale en internationale kwesties.

De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba bracht vorige week een bezoek aan China. Hij was de eerste Oekraïense topfunctionaris die naar China ging sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. Koeleba sprak in Guangzhou met Wang over onder meer de oorlog. Beijing zegt neutraal te zijn in de oorlog en wil optreden als bemiddelaar.