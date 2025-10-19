ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Judoka Van 't End beëindigt eind dit jaar loopbaan

Sport
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 18:16
anp191025128 1
ARNHEM (ANP) - Judoka Noël van 't End beëindigt aan het einde van dit jaar zijn carrière. De voormalige wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram neemt op 21 december tijdens de NK in Almere afscheid.
De 34-jarige Van 't End veroverde in 2019 de wereldtitel in Tokio. Hij won twee jaar geleden brons met de gemengde ploeg van Nederland op het WK. Van 't End stond tien keer op het podium van een grand slam, waarvan drie keer op de hoogste trede. Hij won onder meer het toernooi van Parijs.
Van 't End kwam drie keer uit op de Olympische Spelen maar won daar geen medaille. Hij kwam voor het laatst in actie op de Spelen van vorig jaar in Parijs. Vervolgens werd Van 't End geschorst omdat hij drie keer binnen twaalf maanden in de fout was gegaan met het doorgeven van zijn verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts. De whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1Ip4zv

Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid

20c573db-beb9-4af7-9dd8-996d6181d70f

VS: Hamas plant een aanval

ANP-525689601

Genoeg leegstand in Nederland 200.000 woningen

mobile

Deze omweg moet Poetin nemen om in Boedapest te komen

194443241_m

Je geboortedatum liegt: nieuw bloedonderzoek onthult je werkelijke leeftijd

shutterstock_2660546911

Zo wapen je je beter tegen mislukking

Loading