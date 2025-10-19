Judoka Van 't End beëindigt eind dit jaar loopbaan

ARNHEM (ANP) - Judoka Noël van 't End beëindigt aan het einde van dit jaar zijn carrière. De voormalige wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram neemt op 21 december tijdens de NK in Almere afscheid.

De 34-jarige Van 't End veroverde in 2019 de wereldtitel in Tokio. Hij won twee jaar geleden brons met de gemengde ploeg van Nederland op het WK. Van 't End stond tien keer op het podium van een grand slam, waarvan drie keer op de hoogste trede. Hij won onder meer het toernooi van Parijs.

Van 't End kwam drie keer uit op de Olympische Spelen maar won daar geen medaille. Hij kwam voor het laatst in actie op de Spelen van vorig jaar in Parijs. Vervolgens werd Van 't End geschorst omdat hij drie keer binnen twaalf maanden in de fout was gegaan met het doorgeven van zijn verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts. De whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden.