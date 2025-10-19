ECONOMIE
Grote Prijs van de Verenigde Staten in F1 tot 2034 in Austin

Sport
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 18:40
anp191025131 1
AUSTIN (ANP/RTR) - De Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1 blijft in ieder geval tot en met 2034 op het Circuit of the Americas in Austin. Dat heeft de Formule 1, die eigendom is van Liberty Media, zondag bekendgemaakt.
De race in Texas is een van de drie grands prix in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er races in Miami en Las Vegas.
Het circuit in Austin is sinds 2012 gastheer voor de GP van de Verenigde Staten. Het nieuwe contract plaatst Austin op de lijst met circuits met de langste contracten in de F1. Miami en de Red Bull Ring in Oostenrijk hebben een contract tot en met 2041 en Bahrein tot en met 2036. De races in Melbourne en Monaco hebben een contract tot en met 2035.
