BBC-presentator Huw Edwards pleit schuldig in kinderpornozaak 

LONDEN (ANP) - Voormalig BBC-nieuwsanchor Huw Edwards heeft woensdag in de rechtbank van Londen schuldig gepleit aan het maken van "onfatsoenlijke" foto's van kinderen. De 62-jarige Edwards was aanwezig in de rechtbank, maar sprak volgens aanwezige media alleen om zijn schuld te bepleiten en persoonlijke gegevens te bevestigen.

Edwards werd aangeklaagd nadat foto's waren aangetroffen op zijn telefoon. De beelden zijn volgens de politie tussen december 2020 en april 2022 gedeeld via WhatsApp.

De presentator werkte sinds 2003 bij de BBC en was een van de bekendste gezichten op de Britse televisie. Zo kondigde hij bijvoorbeeld het overlijden van koningin Elizabeth aan. Edwards stapte vorig jaar april op, enkele maanden voordat de beschuldigingen naar buiten kwamen.