Onderzoek naar fraude met EU-geld bij bouw gasterminal Cyprus

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar fraude en corruptie bij de bouw van een terminal voor vloeibaar gemaakt gas (lng) in Cyprus. Een door China geleid consortium zou het project uitvoeren. Volgens de Financial Times wil de Europese Unie 100 miljoen euro aan subsidie terugvorderen van de Cypriotische regering.

In 2018 gunde de Cypriotische regering het contract voor de bouw van de terminal in de haven van Vasilikos aan een consortium bestaande uit China Petroleum Pipeline (CPP), Hudong-Zhonghua Shipbuilding, het Noorse Wilhelmsen Ship Management en het Britse Metron. De terminal moest het land minder afhankelijk maken van geïmporteerde olie. De kosten bedroegen ruim een half miljard euro, waarvan ongeveer 100 miljoen euro door Brussel zou worden gesubsidieerd. Het project zou oorspronkelijk in 2019 worden voltooid, maar werd onlangs stopgezet.

De Rekenkamer van de Republiek Cyprus publiceerde in januari een verslag waarin melding werd gemaakt van mogelijke overtredingen tijdens de aanbestedingsprocedure. Ook de Europese Rekenkamer en het Europees uitvoerend agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA) hebben de zaak onderzocht.