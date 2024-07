Judoka's gaan voor eerste plak TeamNL, ogen gericht op triatlon

PARIJS (ANP) - Judoka's Joanne van Lieshout en Frank de Wit kunnen Nederland op de vierde dag van de Olympische Spelen in Parijs eindelijk de eerste medaille bezorgen. Met name Van Lieshout is in de klasse tot 63 kilogram een belangrijke kanshebster. De 21-jarige Brabantse kroonde zich in mei in Abu Dhabi tot wereldkampioen.

Rond 11.15 uur judoot Van Lieshout in de Champ-de-Mars Arena haar eerste wedstrijd, tegen Barbara Timo uit Portugal of de Zuid-Koreaanse Kim Jisu. Voor de eerste ronde had de Nederlandse een 'bye'. De Wit treft ongeveer tegelijkertijd in de eerste ronde Hugo Cumbo uit Vanuatu. Het finaleblok begint om 16.00 uur.

Verder gaat de aandacht uit naar de triatlon bij de mannen, waarvan het zwemgedeelte als het goed is wordt afgelegd op de Seine. Door de vele regen van afgelopen weekend zijn er echter opnieuw zorgen over de waterkwaliteit. Richard Murray en Mitch Kolkman horen waarschijnlijk in de vroege ochtend of zij in de Seine kunnen zwemmen. De start van de triatlon in het warme Parijs staat gepland om 8.00 uur.

Eerherstel

Op de gravelbanen van Roland Garros nemen Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof het op tegen Carlos Alcaraz en Rafael Nadal. De wedstrijd wordt gespeeld op het Court Suzanne Lenglen, het tweede stadion. Griekspoor/Koolhof - Alcaraz/Nadal is de derde wedstrijd. Het eerste duel begint om 12.00 uur.

Zwemmers Arno Kamminga, Caspar Corbeau en Marrit Steenbergen krijgen vanaf 11.00 uur en 's avonds na 20.30 uur in de voorrondes de kans op eerherstel. Kamminga en Corbeau komen uit op de 200 meter schoolslag, twee dagen nadat ze in de finale van de 100 school als zesde en achtste waren geëindigd. Steenbergen zwemt op koningsnummer 100 vrij. In het weekend miste de regerend wereldkampioene met de estafetteploeg op dit nummer de finale.

Andere wedstrijden

Verder treffen de handbalsters Spanje (14.00 uur), de hockeyers Groot-Brittannië (12.45 uur) en staan voor beachkoppels Katja Stam/Raïsa Schoon en Stefan Boermans/Yorick de Groot de volgende groepswedstrijden op het programma. De 3x3-basketballers beginnen hun toernooi tegen China, amazone Dinja van Liere opent het dressuurtoernooi voor Nederland.

Ook is er individueel handboogschieten bij de vrouwen, Lena Teunissen vaart de heats in de kanoslalom en het zeil- en roeitoernooi gaat verder.