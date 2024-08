Judoka's Korrel en Steenhuis door naar kwartfinales in Parijs

PARIJS (ANP) - Judoka's Michael Korrel en Guusje Steenhuis hebben de kwartfinales bereikt op de Olympische Spelen van Parijs.

De 30-jarige Korrel rekende in de Arena Champ-de-Mars in de achtste finales van de klasse tot 100 kilogram af met Dzhafar Kostoev uit de Verenigde Arabische Emiraten, de nummer 18 van de wereld. Hij won op waza-ari.

De 31-jarige Steenhuis won in de klasse tot 78 kilogram na een lang gevecht in de verlenging (golden score) op waza-ari van de Poolse Beata Pacut-Kloczko, de nummer 17 van de wereld. Korrel en Steenhuis hadden vanwege hun hoge posities op de wereldranglijst, respectievelijk zevende en achtste, een 'bye' in de eerste ronde

Vorige Spelen overtroffen

Korrel heeft het nu al beter gedaan dan op de Spelen van Tokio, toen hij er na zijn eerste partij al uitvloog. De judoka uit Vianen haalde in zijn carrière twee keer een bronzen medaille op een WK en was in 2022 Europees kampioen.

Steenhuis deed drie jaar geleden ook mee op de Spelen van Tokio. Toen verloor ze in de herkansingen en miste daardoor de strijd om een bronzen plak. In haar carrière won de judoka uit Hoogvliet een keer zilver en twee keer brons op een WK. Ze is ook vijfvoudig Europees kampioene.