Kajaksprintster Konijn rechtstreeks naar halve finale 500 meter

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - De Nederlandse kajaksprintster Selma Konijn heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 500 meter sprint. De 25-jarige Nederlandse eindigde als tweede in haar heat en gaat daarmee rechtstreeks door naar de halve eindstrijd van donderdag. Ruth Vorsselman moet na de vierde plaats later woensdag via de kwartfinales een plek in de halve finale afdwingen.

Konijn kwam op het water in Vaires-sur-Marne tot een tijd van 1.49,28 en was daarmee net wat langzamer dan Lisa Carrington uit Nieuw-Zeeland. De 27-jarige Vorsselman was in haar heat goed voor 1.56,88 en was daarmee ruim langzamer dan de Nieuw-Zeelandse Aimee Fisher die de heat won in 1.49,16.

Het Nederlandse duo Konijn en Vorsselman kwalificeerde zich een dag eerder voor de halve finales in de K2. Ze wonnen hun kwartfinales.