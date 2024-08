Indiase worstelaar is paar gram te zwaar en mag niet naar finale

De Indiase worstelaar Vinesh Phogat mag niet op voor goud omdat ze een paar gram te zwaar is. De vrouw moest zich wegen in aanloop naar de finale tot 50 kilo vrije stijl, maar ze woog net te veel. Ze zou woensdag aantreden tegen Sarah Hildebrandt uit de Verenigde Staten.

Door de diskwalificatie ontvangt ze geen medaille, zo maakte de organisatie bekend. "Met spijt moeten we de Indiase delegatie meedelen dat Vinesh Phogat is gediskwalificeerd voor de finale van het vrouwenworstelen", staat in een verklaring. "Ondanks de inspanningen van het team woog ze een paar gram te veel."

De 29-jarige plaatste zich dinsdag voor de finale. Ze versloeg de Cubaanse Yusneylis Guzman Lopez met 5-0 in de halve finale. Guzman Lopez worstelt nu de finale tegen Hildebrandt.