Kanovaarster Carrington evenaart Fischer met acht keer goud

VAIRES-SUR-MARNE (ANP/AFP) - Kanovaarster Lisa Carrington staat na haar olympische zege in de K1 op maar liefst acht gouden medailles. Daarmee is de Nieuw-Zeelandse op gelijke hoogte gekomen met de Duitse Birgit Fischer, die tussen 1980 en 2004 ook acht keer goud pakte op de Spelen.

De 35-jarige Carrington was op deze Spelen ook al de sterkste in de K2 en K4, waardoor ze in Parijs drie olympische titels kon bijschrijven. Dat lukte Carrington drie jaar terug in Tokio ook. In 2012 begon de Nieuw-Zeelandse met haar medailleoogst. Na een keer goud in Londen volgde goud in Rio de Janeiro.