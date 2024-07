Kanshebber Evenepoel wil Tourdeelname gebruiken in tijdrit Spelen

PARIJS (ANP/BELGA) - De Belgische wielrenner Remco Evenepoel wil zaterdag tijdens de olympische tijdrit gebruikmaken van het feit dat hij net een zware Tour de France achter de rug heeft. Medefavorieten Filippo Ganna uit Italië en de Brit Joshua Tarling bereidden zich ondertussen optimaal voor op de Spelen. "Ik heb ze vorig jaar allebei verslagen, weliswaar met een specifieke voorbereiding. Maar ik ben met zoveel moreel uit de Tour gekomen, dat dit mij niet afschrikt", zei Evenepoel bij een persmoment.

De 24-jarige Belg beëindigde de Ronde van Frankrijk zaterdag met een derde plaats in het algemeen klassement. "Ik heb de fiets een dag helemaal aan de kant gelaten, maar dinsdag heb ik de benen toch al eens laten draaien. Een tijdrit is een heel specifieke wedstrijd."

Woensdag volgde een eerste verkenning van het parcours in Parijs, dat ruim 32 kilometer lang is en overwegend vlak. "Het is een mooi parcours, snel, met niet te veel rare bochten. Misschien had het parcours iets langer mogen zijn. Ik weet dat ik misschien niet met 100 procent van mijn capaciteiten aan de start zal staan. Als ik dan puur op mijn waardes word geklopt, zal ik er niet om jammeren."