Van der Plas weigert vragen oppositie te beantwoorden over Gaza

DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas weigerde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in te gaan op kritische vragen van oppositiepartijen over Gaza. "Ik ga er geen Gazadebat van maken", reageerde ze toen Rob Jetten vroeg of ze harder stelling wilde nemen tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Daar namen de D66-leider en ook de Partij voor de Dieren, DENK en Volt geen genoegen mee.

"We hebben het hier over de miljoenennota, we hebben het over wat mensen in Nederland bezighoudt", motiveerde Van der Plas waarom ze niet wilde reageren. "Het is wel relevant, het zijn namelijk de Algemene Politieke Beschouwingen", reageerde Jetten. "Die gaan ook over het internationale beleid van Nederland."

De D66'er wees erop dat het kabinet met bewindslieden van BBB en VVD de door de koning voorgelezen troonrede heeft opgesteld. "Het is dus de handtekening van BBB'ers en VVD'ers onder de zinnen waar wél de Russische agressie wordt veroordeeld, maar niet de agressie van de regering-Netanyahu."