Minder zout eten? Deze kruiden zijn goede vervangers

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Ans Vink
zondag, 14 september 2025 om 6:34
bijgewerkt om zondag, 14 september 2025 om 6:35
shutterstock_2037085091
Brood, kaas, sauzen, overal zit zout in. Niet voor niets eet 85 procent van de Nederlanders er te veel van. Anders smaakt het eten zo flauw is een veel gehoorde tegenwerping. Toch zijn er goede vervangers waarmee je een maaltijd prima op smaakt kunt brengen en die veel gezonder zijn dan zout. Vrouwen eten gemiddeld 7,5 gram zout per dag, mannen zelfs bijna 10 gram, terwijl we dagelijks slechts 6 gram nodig hebben.
Tijd dus om te minderen. Dat kan met de volgende vervangers:
LoSalt LoSalt is een zout dat minder natrium bevat. Daardoor heb je minder last van het bloeddrukverhogende effect van zout, terwijl het wel dezelfde smaak heeft. LoSalt bevat nog altijd kalium en is daarom minder geschikt voor nierpatiënten.
Soja Soja is een vaak genoemde zoutvervanger en werkt inderdaad uitstekend. Kleine kanttekening: één eetlepel soja bevat nog steeds 1,6 gram zout.
Zeekraal Zeekraal groeit in zout water en heeft daarom een zoute smaak. Je kunt het kopen in poedervorm. Het bevat minder natrium dan gewoon zout.
Kruidenmix Er zijn diverse zoutloze kruidenmixen in omloop waarmee je kunt experimenteren. Een fijne combinatie is bijvoorbeeld uienpoeder, een snuifje witte peper, mosterdzaad en fenegriek. Ook gember en nootmuskaat kunnen net dat beetje extra smaak aan je eten geven.

