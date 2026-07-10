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Mexico wil juridische stappen nemen om dood Mexicanen in VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 8:48
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MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Mexico wil in de Verenigde Staten juridische stappen ondernemen vanwege de dood van Mexicaanse migranten in Amerikaanse vreemdelingendetentie. Zeker zeventien Mexicanen zijn overleden in detentie of bij arrestatiecampagnes van immigratiedienst ICE, aldus minister van Buitenlandse Zaken Roberto Velasco Álvarez.
Onder Donald Trumps tweede termijn als president hebben de VS vaart gemaakt met een harde, veelal ongerichte campagne tegen wat de regering-Trump ziet als illegale migranten. Die acties konden in de VS al op veel verzet rekenen, waarbij ook al enkele doden vielen. Ook dat leidde vervolgens tot veel ophef in de VS.
Velasco zei de diplomatieke weg te willen overslaan en direct aan te zullen kloppen bij aanklagers in de VS. President Claudia Sheinbaum zei op haar beurt er bij de private bedrijven die detentiecentra runnen op aan te dringen dat zij de rechten van Mexicanen niet schenden.
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