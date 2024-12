Minder gepind in week van pakjesavond

AMSTERDAM (ANP) - In de week van 5 december hebben Nederlanders minder vaak gepind dan in een doorsneeweek. Ook in vergelijking met vorig jaar waren er minder pinbetalingen in de week dat veel mensen Sinterklaas vieren, meldt Betaalvereniging Nederland.

Op sinterklaasavond, afgelopen donderdag, waren er 15 procent minder pinbetalingen dan in een normale week van 2024. Het bedrag lag 5 procent lager. Ook in de dagen voorafgaand aan pakjesavond werd minder vaak gepind, hoewel het totale pinbedrag tussen maandag en donderdag even hoog was als in een normale week. In vergelijking met dezelfde dagen in 2023 lag zowel het aantal pinbetalingen als het gepinde bedrag 5 procent lager.

Een mogelijke verklaring is dat mensen zuiniger doen rond feestdagen als Sinterklaas. Daarnaast kan het slechte weer mensen uit de winkelstraten hebben verjaagd.

Maar een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland wijst er ook op dat veel mensen ver vooruit plannen met hun sinterklaasaankopen, waarbij ze vooral online shoppen. Dit jaar hadden webwinkels het in de aanloop naar koopjesfestijn Black Friday druk, zo werd eerder duidelijk uit cijfers over iDEAL-betalingen. Op die dag zelf, vrijdag 29 november, was het juist minder druk dan op een normale vrijdag.