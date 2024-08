Kitesurfer Lammerts naar finale medalseries op Spelen

MARSEILLE (ANP) - Kitesurfer Annelous Lammerts is op de Olympische Spelen doorgedrongen tot de eindstrijd van de medalseries. In de finale strijden vier deelnemers om de drie medailles.

De 30-jarige Lammerts won donderdag meteen haar eerste race in de finale. Ze begon door haar vierde plaats in de openingsserie al met 2 punten (wins) aan de halve finale. In die wedstrijd had zij daardoor genoeg aan één zege om zich te kwalificeren voor de finale. De Amerikaanse Daniela Moroz won de andere halve finale.

In de eindstrijd wachten de nummers 1 en 2 van het klassement, de Franse Lauriane Nolot en de Britse Eleanor Aldridge. Nolot staat al op 2 punten, Aldridge heeft 1 punt en Lammerts en Moroz beginnen op 0 punten. Het goud is voor degene die als eerste 3 punten heeft.

Bij het kitesurfen maakt de sporter gebruik van een vlieger. Onder de plank zit een vleugelconstructie, waardoor deze boven het water wordt getild en hoge snelheden worden bereikt.