Kitesurfer Lammerts zakt een plaats op Olympische Spelen

MARSEILLE (ANP) - Kitesurfer Annelous Lammerts is op de Olympische Spelen één plaats gezakt in het klassement. De 30-jarige debutante staat zesde, nadat ze in haar enige race van de dag op de zevende plek was geëindigd.

Lammerts was zondag begonnen aan haar eerste Spelen met een veertiende, een vierde en twee vijfde plaatsen. De Nederlandse was in het verleden een specialist in het freestyle kitesurfen. Ze stapte over naar de discipline Formula Kite, nadat deze op het programma van de Spelen van 2024 was gezet. Bij de olympische discipline gaat het om snelheid, in tegenstelling tot het freestylen dat vooral gericht is op het doen van 'tricks'.

Bij het kitesurfen maakt de sporter gebruik van een vlieger. Onder de plank zit een vleugelconstructie, waardoor deze boven het water wordt getild en hoge snelheden worden bereikt.