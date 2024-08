Nederland na goud zeilster Bouwmeester steviger op negende plek

PARIJS (ANP) - Nederland heeft dankzij de gouden medaille van zeilster Marit Bouwmeester de negende plaats in het medailleklassement van de Olympische Spelen steviger in handen genomen. TeamNL behaalde tot dusverre zeven keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons.

De 36-jarige Bouwmeester stelde een dag voor de afsluitende medalrace de eindzege in de Ilca 6-klasse, voorheen de Laser Radial, al veilig. Haar medaille wordt pas na de medalrace, waar ze nog wel aan moet meedoen, van dinsdag officieel aan het totaal toegevoegd.

China nam de eerste plek in het medailleklassement weer over van de Verenigde Staten. Na 172 onderdelen staan de Chinezen op 21 gouden plakken, de Verenigde Staten op negentien. Australië is derde met dertien keer goud, gevolgd door Frankrijk (twaalf), Zuid-Korea (elf), Groot-Brittannië (tien), Japan (tien) en Italië (negen).

Achter Nederland maakt Duitsland de top tien compleet met zes gouden medailles.