Klamer beëindigt na lang nadenken triatlonloopbaan

BEUNINGEN (ANP) - Triatlete Rachel Klamer heeft haar loopbaan beëindigd. Dat meldt de viervoudig olympiër op haar Instagram-account. Na haar veertiende plaats op de triatlon van de Olympische Spelen van Parijs sloot ze niet uit in Los Angeles voor haar vijfde Spelen te gaan.

"Ik weet niet hoe vaak ik de afgelopen jaren heb nagedacht over hoe ik dit zou opschrijven en wanneer het het juiste moment zou zijn om te stoppen", schrijft de 35-jarige atlete uit Beuningen. "Deze keer neem ik hardop afscheid, niet alleen in mijn hoofd."

Klamer werd op de Spelen van Tokio (2021) vierde, nadat ze bij haar debuut in Londen (2012) in de achterhoede was geëindigd en vier jaar later in Rio als tiende was gefinisht. Ook haar partner Richard Murray beëindigt zijn triatlonloopbaan.