Klaver leidt estafetteploeg op WK indoor naar finale 4x400 meter

TORUN (ANP) - De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben zich redelijk eenvoudig geplaatst voor de finale bij de WK indooratletiek in het Poolse Torun. De finale is zondagavond.

Lieke Klaver, Madelief van Leur, Elisabeth Paulina en Eveline Saalberg renden naar de tweede plaats in hun serie, vlak achter Polen.

Het estafetteteam moet het zonder Femke Broeders-Bol doen in Torun. De atlete die de Nederlandse ploeg zo vaak naar medailles loodste, is herstellende van een voetblessure en bovendien overgestapt naar de 800 meter.

Enorme voorsprong

Klaver is nu de kopvrouw. De Enkhuizense kroop zondag een kleine vijftien uur na haar bronzen race op de 400 meter individueel alweer als eerste loopster in het startblok.

Ze nam een enorme voorsprong en de debutanten Van Leur en Paulina wisten de eerste positie te behouden. Saalberg leek naar de winst te lopen, maar de Poolse Justyna Swiety-Ersetic haalde haar net voor de finish nog in.

Een medaille behoort zeker tot de mogelijkheden, want de Nederlandse ploeg liep met 3.28,11 de tweede tijd van alle teams in de series. Het Oranje-kwartet won vorig jaar onder aanvoering van Broeders-Bol en Klaver goud op de EK indoor in Apeldoorn en veroverde eveneens goud op de WK indoor van 2024 in Glasgow.