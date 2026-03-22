Ambassadeur: Jetten bij privédiner Trump en koningspaar

Premier Rob Jetten schuift in Washington D.C. aan bij een privédiner tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania en koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Nederland onderstreept dit de goede band tussen de twee landen.

Het koningspaar is van 13 tot 15 april voor een werkbezoek in de Verenigde Staten. Willem-Alexander en Máxima overnachten dan in het Witte Huis.

Trump en zijn vrouw verbleven rond de NAVO-top in juni vorig jaar bij het koningspaar. "Daar hebben ze een goede band gekregen. Het is nu onze beurt om wat terug te doen", aldus ambassadeur Joseph Popolo in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

'Hartstikke welkom'

Volgens Popolo is Jetten "hartstikke welkom", ondanks dat hij Trump in 2024 onder meer een vrouwenhater noemde. "De president kijkt vooruit. Hij wil de relatie met Nederland vooruithelpen en hij is vooral geïnteresseerd in wat mensen doen."

Popolo sprak ook over de zorgen van Nederlanders die naar het WK voetbal in de Verenigde Staten willen. Nederland speelt de wedstrijden in de groepsfase in Dallas, Houston en Kansas City. Nederlanders zijn bezorgd dat ze de VS niet binnenkomen, omdat ze wellicht memes over Trump hebben verstuurd. Popolo zei in het programma dat er geen reden is voor zorgen en dat Nederlanders gewoon welkom zijn.